Unior znova v prodajo Uniturja

Ljubljana, 31. maja - Zreški Unior, ki je na ravni skupine v prvem četrtletju ustvaril 80,5 milijona evrov prihodkov od prodaje in 6,7 milijona evrov čistega dobička, je začel postopek izbire finančnih svetovalcev za prodajo Uniturja, odvisne družbe Unior Components v srbskem Kragujevcu in deleža v družbi Štore Steel, so danes sporočili iz družbe.