Unior in Unitur refinancirala obstoječe obveznosti

Zreče, 25. aprila - Unior in njegova odvisna družba Unitur sta uspela refinancirati obstoječe obveznosti za sedem let. Kot pravijo v Uniorju, refinanciranje omogoča stabilno poslovanje ter vzpostavlja pogoje za stabilna delovna mesta, rast in razvoj. Unior bo sicer zato moral prilagoditi dividendno politiko; o njej bo nadzorni svet odločal konec maja.