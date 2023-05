Policija ob kolesarski dirki Po Sloveniji opozarja na pomen varnosti in poziva k športnemu navijanju

Novo mesto, 31. maja - Policija je pred skorajšnjim začetkom letošnje 29. kolesarske dirke Po Sloveniji, ki bo potekala med 14. in 18. junijem, v Novem mestu danes pripravila pogovor na temo varovanja tovrstnih tekmovanj. Na pogovoru so opozorili, da so za varnost tako športnikov kot navijačev ob progi pomembni odgovornost, strpnost in kultura športnega navijanja.