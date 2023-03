Okvirno znana trasa ob 30. obletnici kolesarske dirke po Sloveniji

Novo mesto, 21. marca - Kolesarski klub Adria Mobil, organizator dirke po Sloveniji, je na okrogli mizi predstavil okvirno traso letošnje, 29. izdaje slovenske pentlje. Znana so mesta, ki bodo ob 30. obletnici prve izdaje med 14. in 18. junijem gostila začetke in konce etap. Podrobnosti o ekipah in ključnih točkah trase bodo znane na novinarski konferenci 12. aprila.