Letna stopnja inflacije maja pri 8,4 odstotka

Ljubljana, 31. maja - Letna stopnja inflacije v Sloveniji je maja dosegla 8,4 odstotka, potem ko je bila aprila pri 9,4 odstotka. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane, je danes objavil državni statistični urad. Cene so bile višje tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,1 odstotka, najbolj pa se je podražil tobak.