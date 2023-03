Letna stopnja inflacije marca navzgor na 10,5 odstotka

Ljubljana, 31. marca - Letna stopnja inflacije v Sloveniji je marca znašala 10,5 odstotka, kar je 1,2 odstotne točke več kot februarja in največ od avgusta lani. K inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije. Na mesečni ravni se cene niso spremenile, potem ko je bila februarja mesečna rast cen 0,7-odstotna, je objavil državni statistični urad.