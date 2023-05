V Sudanu kršitve premirja tudi tik pred njegovim iztekom

Kartum, 29. maja - Sudansko prestolnico Kartum so danes, na zadnji dan veljavnosti pogosto kršenega sedemdnevnega premirja, pretresali streli in topniški ogenj. Ulični spopadi so potekali na severu mesta, topniško obstreljevanje pa je bilo slišati na jugu. Na tisoče civilistov se medtem še vedno skriva v zakloniščih, kjer jim primanjkuje osnovnih dobrin.