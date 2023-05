Vzhod Hrvaške prizadelo neurje

Osijek, 30. maja - Območje Belega Manastira na vzhodu Hrvaške je danes zajelo močno deževje, ki ga je ponekod spremljala toča, poročajo hrvaški mediji. Gasilci so posredovali na okoli 20 lokacijah, kjer so hudourne vode poplavile ceste, dvorišča in kleti družinskih hiš. Padavine so težave povzročile tudi na nekaterih drugih območjih blizu Osijeka.