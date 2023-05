Na severu Kosova novi protesti

Priština/Beograd, 30. maja - Le dan po nasilnih spopadih med pripadniki Kforja in kosovskimi Srbi v občini Zvečan na severu Kosova so se kosovski Srbi danes ponovno zbrali pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku. Občinska poslopja varujejo pripadniki Kforja, protestniki pa še naprej pozivajo k umiku novoizvoljenih županov, etničnih Albancev.