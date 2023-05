Hrvaška zapira finančno konstrukcijo za dokončanje avtocestnega omrežja

Zagreb, 30. maja - Družba Hrvatske autoceste (Hac) bo sredstva za gradnjo avtoceste od Metkovića do Dubrovnika in od Križišća do Žute Lokve zagotovila z refinanciranjem kredita in najemom novega. Projekt je vreden 1,35 milijarde evrov. Država načrtuje avtocestno omrežje dokončati do leta 2030, piše časnik Jutarnji list.