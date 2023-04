Na Hrvaškem slovesno odprli stonsko obvoznico

Zagreb, 19. aprila - S slovesnim odprtjem stonske obvoznice so danes po skoraj petih letih končali enega od največjih infrastrukturnih projektov na Hrvaškem, ki je cestno povezal jug Dalmacije s preostalim delom države. Projekt vključuje Pelješki most, ki so ga odprli za promet julija lani, in povezovalne ceste ter 28,6 kilometra dolgo cesto prek otoka Pelješac.