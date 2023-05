Portal Oštro vzpostavil podatkovno bazo Detektor premoženja

Ljubljana, 25. maja - Spletni portal Oštro je vzpostavil podatkovno bazo Detektor premoženja. Gre za odprto bazo podatkov, v kateri uredništvo Oštra objavlja informacije o premoženju slovenskih političnih funkcionarjev. Podatke so novinarji pridobivali prek javno dostopnih registrov in drugih javnih oziroma javno dostopnih virov, so sporočili iz Oštra.