Skupina Triglav v prvem četrtletju z 39 odstotkov nižjim čistim dobičkom

Ljubljana, 30. maja - Skupina Triglav je v prvem četrtletju povečala celotne prihodke za 12 odstotkov na 350,4 milijona evrov, medtem ko je bil čisti dobiček nižji za 39 odstotkov in je znašal 16,1 milijona evrov. Na rezultat so med drugim vplivali višji stroški in zneski škod, je danes objavila zavarovalnica.