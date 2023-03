Zavarovalnica Triglav ob negotovosti letos pričakuje nižji dobiček

Ljubljana, 31. marca - Obete za leto 2023 zaznamuje velika negotovost, kar bo vplivalo tudi na poslovanje Skupine Triglav. Načrtujejo med 95 in 110 milijonov evrov dobička pred davki, kar bi bilo manj od lanskih 134,5 milijona evrov, na katerega pa so vplivali tudi enkratni dogodki. Obseg zavarovalne premije naj bi porasel na med 1,5 in 1,6 milijarde evrov.