Ob svetovnem dnevu multiple skleroze opozorila glede nedostopnosti sodobne obravnave

Ljubljana, 30. maja - Ob današnjem svetovnem dnevu multiple skleroze so v Združenju multiple skleroze Slovenije opozorili, da mnogim bolnikom s to boleznijo ni omogočena sodobna obravnava, ki bi jim omogočila kakovostno življenje. V Sloveniji smo dobri v obravnavi multiple skleroze, ko je bolnik malo do srednje gibalno oviran, zelo pa zaostajamo pri celostni obravnavi.