Raziskovalci z velikimi napredki v nevroznanosti

Ljubljana, 15. marca - Raziskovalci dosegajo velik napredek pri razumevanju delovanja možganov ter diagnosticiranju in zdravljenju nevroloških in psihiatričnih motenj, je ob slovenskem dnevu možganov danes dejal predsednik Slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa Boris Rogelj. Na obeležitvi so se strokovnjaki tako posvetili aktualnim temam v nevroznanosti.