Hrvaška bo zaradi pomanjkanja darovalcev uvažala spolne celice

Zagreb, 3. junija - Hrvaška zaradi pomanjkanja domačih darovalcev načrtuje uvoz sperme in jajčnih celic iz Evropske unije. Darovanje spolnih celic je na Hrvaškem mogoče od leta 2012, a odtlej nihče ni izrazil zanimanja, da postane darovalec, so za hrvaški časnik Jutarnji list pojasnili v hrvaškem društvu za človeško reprodukcijo in endokrinologijo.