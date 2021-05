Sodišče: Istospolni pari na Hrvaškem lahko posvojijo otroke

Zagreb, 5. maja - Hrvaško upravno sodišče je odločilo, da lahko istospolni partnerji sprožijo postopek za posvojitev otrok, so danes sporočili iz združenja staršev LGBTIQ Mavrične družine. Ocenili so, da je odločitev sodišča "velik trenutek" po večletnih pravosodnih postopkih za pridobitev pravice do posvojitve otrok za istospolne partnerje.