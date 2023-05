O železnici skozi Orehek še pred izborom trase razpravljala tudi komisija DS

Ljubljana/Kranj, 29. maja - Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je danes obravnavala problematiko gradnje hitre železniške proge Ljubljana-Kranj. Predstavniki civilne iniciative in krajevne skupnosti so spet opozorili na neustreznost trase skozi Orehek, na direkciji pa so napovedali, da bo elaborat za izbor trase predvidoma pripravljen v petek.