Kranjski mestni svet za čimprejšnjo izgradnjo drugega tira proge Ljubljana-Kranj

Kranj, 20. aprila - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji poleg podražitve komunalnih storitev potrdili tudi zaključni račun Mestne občine Kranj za lansko leto. Poleg tega so svetniki prisluhnili predstavitvi projekta izgradnje drugega tira železniške proge na relaciji Ljubljana-Kranj in podprli njegovo čimprejšnjo izgradnjo.