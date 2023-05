Občine začele z zbiranjem vlog za popis škode po deževju

Maribor, 29. maja - Občine, ki so utrpele škodo zaradi obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja, so na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje začele z zbiranjem vlog oškodovancev. Kot so danes sporočili z Mestne občine Maribor, je vlogo treba oddati do 15. junija.