Sporne zdravniške preglede za vozniški izpit so priče pozabile

Koper, 29. maja - Na sojenju trojici zdravnikom, ki naj bi sodelovali pri neupravičeni izdaji več kot 2500 zdravniških spričeval, so zaslišali 15 prič, ki so bile leta 2014 na pregledu za vozniško dovoljenje. Večina se dogodka ni več spomnila. Tožilstvo je poskusilo tudi z listinami dokazati, da so spričevala izdajali v odsotnosti imetnika licence.