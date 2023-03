Preglede za vozniško dovoljenje so opravljali v ambulanti nepooblaščene zdravnice

Koper, 2. marca - V postopku proti zdravnikom Bojanu Lovšetu, Marjani Grosek Pšeničnik in Tihomirju Pešiću zaradi spornih spričeval za vozniška dovoljenja so danes na okrožnem sodišču v Kopru opravili osem zaslišanj. Priče so povedale, kar jim je po devetih letih ostalo v spominu o pregledih v ambulanti Grosek Pšeničnik, ki za to ni bila pooblaščena.