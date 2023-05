Najmanj delovno aktivni mladi v Romuniji, Slovenci med bolj aktivnimi

Luxembourg, 29. maja - Delež mladih v EU, starih med 15 in 29 let, ki leta 2022 niso bili niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje in usposabljanje za delo, se je gibal od 4,2 odstotka na Nizozemskem do 19,8 odstotka v Romuniji. Slovenija se uvršča med države z najnižjimi stopnjami neaktivnosti v tem delu prebivalstva, kažejo podatki Eurostata.