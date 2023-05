Na seminarju Kakovostno mladinsko delo - zapuščina evropskega leta mladih? o spodbujanju mladih in njihovih potencialov

Ljubljana, 26. maja - V prostorih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v sredo in četrtek potekal mednarodni seminar z naslovom Kakovostno mladinsko delo - zapuščina evropskega leta mladih?, kjer so sodelujoči med drugim spregovorili tudi o pomenu opolnomočenja mladih in spodbujanju njihovega potenciala, so sporočili iz Urada RS za mladino.