V Somaliji dogovor o uvedbi splošnih neposrednih volitev

Mogadiš, 28. maja - Somalija je začela prenovo političnega sistema za uvedbo splošnih neposrednih volitev. Vlada v Mogadišu in zvezne države so namreč danes podpisale dogovor, ki predvideva uvedbo splošnih neposrednih volitev od leta 2024 in prehod na predsedniški sistem. Neposredne volitve naj bi bile uvedene z lokalnimi volitvami junija prihodnje leto.