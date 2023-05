Srbska vojska po nemirih na severu Kosova ostaja na najvišji stopnji pripravljenosti

Beograd/Priština, 27. maja - Srbske oborožene sile po nemirih, ki so v petek izbruhnili na severu Kosovu, ostajajo v najvišji stopnji bojne pripravljenosti, so danes sklenili na seji sveta za nacionalno varnost v Beogradu. Natovo misijo Kfor so obtožili, da ne opravlja svojega dela. Nato pa je v odzivu pozval k umiritvi napetosti na Kosovu.