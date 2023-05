Accetto za Odmeve: Ustavno sodišče je vseskozi ravnalo odgovorno

Ljubljana, 26. maja - Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je v komentarju odločitve sodišča o razveljavitvi začasnega zadržanja izvajanja dela novele zakona o RTVS zatrdil, da so sodniki ravnali odgovorno tako danes kot, ko so sprejeli sklep o zadržanju. Kritičen pa je bil do uhajanja informacij s sodišča in nekaterih kritik, ki da gredo včasih predaleč.