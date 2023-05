Kijev in drugi deli Ukrajine znova tarča ruskih zračnih napadov

Kijev/Moskva, 26. maja - Ruske sile so ponoči izvedle nov val zračnih napadov na Kijev, so danes sporočili vojaški predstavniki v ukrajinski prestolnici. O žrtvah ali škodi niso poročali. Ruska raketa je zadela tudi kliniko v mestu Dnipro, pri čemer sta bili dve osebi ubiti, 30 pa ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti.