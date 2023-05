Naročila trajnih dobrin v ZDA aprila narasla

Washington, 26. maja - Naročila trajnih dobrin so v ZDA aprila od marca narasla za 1,1 odstotka, so sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. To je druga zaporedna mesečna rast naročil trajnih dobrin, ki so marca od februarja narasla za 3,3 odstotka. Analitiki so za april pričakovali padec, vendar pa jih je presenetila rast naročil v obrambnem sektorju.