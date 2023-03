Naročila trajnih dobrin v ZDA februarja navzdol

Washington, 24. marca - Naročila trajnih dobrin v ZDA so februarja v primerjavi z mesecem poprej padla za odstotek, glavni razlog za padec pa so za 6,6 odstotka nižja naročila za civilna letala, poroča ameriško ministrstvo za trgovino. Analitiki so pričakovali rast naročil, ki so se januarja v primerjavi z lanskim decembrom znižala za pet odstotkov.