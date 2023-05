DNS po ustavni odločitvi glede novele zakona o RTV pričakuje vrnitev k profesionalnemu novinarstvu

Ljubljana, 26. maja - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) ob odpravi začasnega zadržanja pri delu novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) upa, da se bo "spirala naraščajoče neprofesionalnosti, slabe gledanosti in nezaupanja javnosti" obrnila v pravo smer k profesionalnemu novinarstvu in kakovostnim vsebinam za bralce, poslušalce in gledalce.