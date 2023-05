Po sestanku z ministrstvom prosilci za azil brez zagotovila o ustavitvi vračanj na Hrvaško

Ljubljana, 26. maja - Na notranjem ministrstvu je danes potekalo srečanje med predstavniki ministrstva in prosilcev za azil, ki so v postopku deportacije na Hrvaško. Nevladniki pozivajo k ustavitvi vračanj prosilcev za azil na Hrvaško. Zagotovila, da se bo to zgodilo, danes niso dobili. Še vedno pa upajo, da se bo v prihodnjih dneh za to našla politična volja.