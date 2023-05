Stavka visokošolskega sindikata na vseh treh javnih univerzah

Ljubljana, 26. maja - Visokošolski sindikat Slovenije bo zaradi po njihovi oceni podcenjujočega odnosa vlade do visokega šolstva v torek nadaljeval stavko. Na današnji novinarski konferenci so izpostavili, da je vlada v očeh akademske skupnosti zapravila vso legitimnost in kredibilnost. Stavka bo potekala na vseh treh javnih univerzah.