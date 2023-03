V Italiji proruski hekerji napadli državne spletne strani

Rim, 22. marca - Spletne strani italijanske vlade, spodnjega doma parlamenta in več ministrstev so danes napadli domnevni proruski hekerji. Hekerska skupina noname057(16) je za napad prevzela odgovornost in sporočila, da so ga izvedli zaradi urjenja 20 ukrajinskih vojakov v Italiji, ter zaradi besed premierke Giorgie Meloni o predpogojih za mir v Ukrajini.