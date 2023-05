Pred dnevom urgentne medicine na ljubljanski urgenci paciente pozivajo k strpnosti

Ljubljana, 26. maja - Pred sobotnim svetovnim dnem urgentne medicine so zaposleni na ljubljanski urgenci paciente med drugim pozvali k strpnosti, saj po covidnem obdobju beležijo še večjo gnečo. Poudarili so, da za paciente skrbijo po svojih najboljši močeh, med največjimi izzivi pa so našteli pomanjkanje bolniških postelj in kadrovske težave v zdravstvu.