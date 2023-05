V Ljubljani prva mednarodna šola urgentnih veščin za študente medicine

Ljubljana, 21. maja - V Ljubljani je pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije od četrtka do danes potekala prva mednarodna šola urgentnih veščin za študente medicine (ITSL) v sodelovanju vodilnih organizacij iz zdravstva ter zaščite in reševanja. Danes so v središču mesta javno preverjali znanje, na pomen poznavanja urgentnih veščin so opozorili tudi javnost.