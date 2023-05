Umetno inteligenco ChatGPT uporablja več kot 90 odstotkov študentov

Ljubljana, 28. maja - Raziskava ki so jo na izvedli na Fakulteti za družbene vede, je pokazala, da umetno inteligenco ChatGPT uporablja več kot 90 odstotkov njihovih študentov. Največ študentov (93 odstotkov) ChatGPT uporablja za pridobivanje informacij in pisanje seminarskih nalog. Gre za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, ki so jo izvedli na vzorcu 292 anketirancev.