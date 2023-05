V Ljubljani detektivi iz vsega sveta o varovanju osebnih podatkov in vplivu umetne inteligence

Ljubljana, 12. maja - Mednarodno združenje Council of International Investigators (CII) je danes že drugič v Ljubljani pripravilo konferenco, na kateri so sodelujoči ugotovili, da se varovanju osebnih podatkov na digitalnih platformah posveča premalo pozornosti. Na detektivsko delo vse bolj vpliva tudi umetna inteligenca, so povzeli v Detektivsko varnostni agenciji.