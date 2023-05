V berlinski Kühlhaus tokrat 8. poglavje projekta The Monuments slovenskega umetnika Jaše

Berlin, 27. maja - V prostorih berlinskega Kühlhaus se bo danes odvilo 8. poglavje projekta The Monuments slovenskega umetnika Jaše, ki ga je ta zasnoval s sodelavci. The Monuments je projekt, ki v prostorih Kühlhaus Berlin nastaja skozi daljše obdobje. Razdeljen je na 17 poglavij, pri čemer je vsako posamezno poglavje samostojen in edinstven dogodek.