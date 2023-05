Kijev znova tarča ruskih zračnih napadov

Kijev, 26. maja - Ruske sile so ponoči izvedle nov val zračnih napadov na Kijev, so danes sporočili vojaški predstavniki v ukrajinski prestolnici in dodali, da so ukrajinski sistemi zračne obrambe vse rakete prestregli in uničili. O žrtvah ali škodi v prestolnici niso poročali, piše francoska tiskovna agencija AFP.