Tedenski pregled - Slovenija od 26. 5. do 1. 6.

Ljubljana, 2. junija - Ustavno sodišče je odpravilo zadržanje dela novele zakona o RTVS, tako da lahko novi svet RTVS začne delo. Primož Roglič je kot prvi Slovenec osvojil dirko po Italiji. Na diplomatski konferenci v Ljubljani so sprejeli ljubljansko-haaško konvencijo o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov.

PETEK, 26. maja

LJUBLJANA - Ustavno sodišče je objavilo sklep o razveljavitvi zadržanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Določilo je, da se novi svet zavoda konstituira najpozneje v sedmih dneh po objavi sklepa ustavnega sodišča v uradnem listu. Posledično se lahko konstituirajo tudi drugi novi organi zavoda, ki jih predvideva novela. Ustavno sodišče je sklep med drugim sprejelo, ker je ugotovilo, da se možnost vsebinske odločitve glede skladnosti novele z ustavo zaradi razdeljenosti ustavnih sodnikov oddaljuje, morda celo na čas po menjavi članov ustavnega sodišča.

LJUBLJANA - Vladna koalicija na čelu s premierjem Robertom Golobom je pozdravila odločitev ustavnega sodišča glede razveljavitve zadržanja pri delu novele zakona o RTVS, prav tako predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Z uveljavitvijo novele se politika umika iz upravljanja in vodenja RTVS, je poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Odločitev sta pozdravila tudi Društvo novinarjev Slovenije in Koordinacija novinarskih sindikatov, generalno vodstvo stavkovnega odbora in pogajalske skupine novinarskih sindikatov RTVS. V. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough je sporočil, da spoštuje ustavno odločitev. Predsednik SDS Janez Janša je zapisal, da ustavno sodišče ne obstaja več.

LJUBLJANA - Na diplomatski konferenci v Ljubljani so po intenzivnih pogajanjih sprejeli ljubljansko-haaško konvencijo, ki bo državam omogočila mednarodno sodelovanje pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov. Zunanja ministrica Tanja Fajon je izpostavila, da gre za izjemen dosežek pri iskanju pravice, ki bo odpravil številne pravne praznine in birokratske ovire. To je prva večja mednarodna pogodba s področja mednarodnega kazenskega prava po rimskem statutu. Podpis konvencije je predviden v začetku prihodnjega leta v Haagu.

LJUBLJANA - DZ je na izredni seji o položaju upokojencev obravnaval predlog priporočil SDS, po katerih bi denimo letošnja izredna uskladitev pokojnin znašala 3,5 odstotka. Ker odbor DZ za delo ni podprl predloga, na izredni seji ni bilo glasovanja o njem. V koaliciji poudarjajo aktivnosti vlade za boljše pokojnine, a te po mnenju opozicije niso zadostne.

LJUBLJANA - Upravno sodišče je zavrglo tožbo zavarovalnice Generali zoper vladno uredbo o določitvi najvišje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Presodilo je, da izpodbijana uredba ni tak akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu. Zavarovalnica Generali napoveduje nadaljevanje obravnave zadeve na ustavnem sodišču.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je obiskal obrambno ministrstvo in prek videokonferenčnega klica nagovoril pripadnike na mednarodnih misijah. Ob tem je napovedal, da bodo terenske izkušnje vojakov z opremo temeljni kriterij pri prihodnjih odločitvah o nakupu opreme. Izpostavil je tudi nepogrešljiv prispevek vojske pri civilnih nalogah.

LJUBLJANA - Slovenija je v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije proti Ukrajini zamrznila za nekaj več kot šest milijonov evrov premoženja, pri čemer pa za zdaj ni zasegla premičnin ali nepremičnin, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.

LJUBLJANA - Več društev, civilnih pobud in nevladnih organizacij je začelo kampanjo za izboljšanje zraka v Anhovem in drugod ter zbiranje podpisov podpore zakonskim spremembam, s katerimi bi med drugim izenačili standarde izpustov pri sežigu in sosežigu odpadkov. V Salonitu Anhovo so v odzivu napovedali ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje.

SOBOTA, 27. maja

TRBIŽ - Kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma) je dobil odločilno, 20. etapo dirke po Italiji. Na 18,6 kilometra dolgem gorskem kronometru na Svete Višarje, kjer ga je bučno pozdravila množica slovenskih navijačev, je premagal vodilnega Britanca Gerainta Thomasa. Kljub tehničnim težavam z verigo ga je prehitel za 40 sekund in si zagotovil 14 sekund prednosti za nedeljsko skupno zmago na Giru pred zadnjo, ravninsko etapo po Rimu.

LJUBLJANA - Stranka SD mora presegati notranje nemire, je na srečanju ob 30. obletnici SD dejala predsednica stranke Tanja Fajon. Vodja poslancev SD Jani Prednik, ki je bil v minulih dneh kritičen do predsednice stranke, je ocenil, da stranka potrebuje bilanco stanja, nemire pa razume kot potrebne, če naj SD najde pot v prihodnost.

GORIŠNICA - Predsednik NSi Matej Tonin je na taboru stranke kritiziral politiko vlade, ki da je brez rezultatov in razdvaja, obenem pa nasprotoval tudi pozivom k državljanski vojni in oboroževanju. Odgovorna politika razmere v družbi pomirja in išče učinkovite rešitve. Ko bodo ljudje to prepoznali, bo NSi edina logična izbira, je prepričan.

LJUBLJANA - S pisnim izpitom iz angleščine se je začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne mature in tudi poklicne mature. Splošna matura letos poteka na 83 šolah, prvič pa je k njej pristopilo 6275 kandidatov oziroma 170 več kot lani.

MARIBOR - V Mariboru so našli truplo 27-letne državljanke Srbije, ki je umrla nasilne smrti. Policija je zaradi suma umora odvzela prostost 20-letnemu državljanu Kosova, njenemu partnerju. V preteklosti so ga že obravnavali zaradi zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

NEDELJA, 28. maja

RIM - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je tudi uradno postal prvi slovenski zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Zadnjo etapo v Rimu je pred Kolosejem varno končal v času glavnine in zadržal 14 sekund naskoka pred tekmeci.

GORENJA VAS - Ob stoletnici smrti pisatelja Ivana Tavčarja je potekala slavnostna akademija, eden od vrhuncev praznovanja Tavčarjevega leta. Akademija z naslovom Slovenci, po Tavčarju se špeglajmo, je bila posvečena predstavitvi Tavčarjevega življenja in dela ter razmišljanju o pomenu njegovega zgleda za današnjo družbo.

PONEDELJEK, 29. maja

LJUBLJANA - Z objavo sklepa ustavnega sodišča o prenehanju zadržanja izvajanja dela novele zakona o RTVS v uradnem listu je začel teči sedemdnevni rok za konstituiranje novega sveta RTVS. V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough je tako na podlagi odločitve sodišča za 5. 6. sklical prvo sejo novega sveta RTVS, kot ga predvideva novela zakona. Pobudniki za začetek postopka za oceno ustavnosti novele pa so poslali pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ocenjujejo namreč, da so bila v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva. Stavkajoči na RTVS pa so ocenili, da odločitev ustavnega sodišča pomeni začetek depolitizacije javnega servisa, a urejanje razmer ne bo lahka naloga.

LJUBLJANA - Vlada je na pogajanjih sindikatom javnega sektorja predstavila predlog za odpravo plačnih nesorazmerij, težak 267 milijonov evrov. Sindikati uradnega predloga še niso prejeli, zato ga podrobno niso želeli komentirati, je pa po besedah vodje pogajalske skupine dela sindikatov Jakoba Počivavška na prvi pogled znesek nižji od pričakovanj.

LJUBLJANA - Severni del tretje razvojne osi bodo po načrtih zgradili do junija 2028 oziroma pol leta prej, kot je predvidevala prejšnja časovnica, je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je poudaril, da zamud pri pridobivanju dovoljenj ne morejo nadoknaditi pri gradnji. Osvežena časovnica sledi dodatni zunanji strokovni recenziji tehnološko najzahtevnejših odsekov. To je Dars opravil v sodelovanju s priznanim projektantom Marjanom Pipenbaherjem. Ta je izpostavil zahtevnost projekta in poudaril, da dodatnih časovnih prihrankov ni mogoče najti, ne da bi odstopali od najvišje kakovosti izvedbe.

LJUBLJANA - Ministrstvo za solidarno prihodnost se je ob srečanjih z občinskimi stanovanjskimi skladi zavezalo k zadostnemu financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj. Letos je na voljo skupno 75 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in proračuna, trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih, je v Ljubljani dejal minister Simon Maljevac. V drugi polovici leta nameravajo začeti pripravljati spremembe stanovanjskega zakona, načrt pa je, tako minister, "do leta 2026 zagotoviti gradnjo čim več stanovanj, naš cilj je 5000, od leta 2026 naprej pa sistem, ki bo deloval s sredstvi v višini 100 milijonov evrov letno".

LJUBLJANA - V državnem svetu je potekal posvet o aktualnih težavah vzgojno-izobraževalnega sistema. Kot so izpostavili sodelujoči, je slovensko šolstvo na prelomni točki, saj se vzgojno-izobraževalni zavodi soočajo s težavami, ki jih sami ne morejo več reševati. Najbolj pereči sta kadrovska stiska in nezadostno financiranje. Če se k reševanju ne bo pristopilo celostno, bo sledil kolaps sistema, so opozorili.

LJUBLJANA - V državnem programu obvladovanja raka so začeli aktivnosti za vzpostavitev mreže onkološke dejavnosti, ki bo zagotovila enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom. Pogoji za izvajanje onkološkega zdravljenja naj bi bili znani do leta 2025, so napovedali na strokovnem posvetu o konceptu postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji.

LJUBLJANA - Na Kongresnem trgu so v okviru mednarodnega festivala Igraj se z mano pripravili tudi shod Gibanja za odpravo odvzema volilne pravice osebam z invalidnostjo. Z njim so opozorili na 3500 oseb, ki jim je pravica odvzeta.

TOREK, 30. maja

LJUBLJANA - Visokošolski sindikat je nadaljeval stavko, ki jo je začel marca lani. Na osrednjem shodu na ljubljanski filozofski fakulteti so poudarili potrebo po odpravi plačnih nesorazmerij v visokem šolstvu, pa tudi na škodljivost rešitev, predvidenih v novi visokošolski zakonodaji. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je izpostavil, da se z visokošolskim sindikatom intenzivno pogajajo in da računa na konstruktivni pristop sindikata pri pogajanjih o plačnih nesorazmerjih.

LJUBLJANA - Država se je s kanadsko-avstrijskim avtomobilskim proizvajalcem Magna dogovorila za vračilo državne subvencije za lakirnico v Hočah. Družba bo po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana vrnila vseh 18,5 milijona evrov subvencije in še 3,6 milijona evrov obresti. Hoški župan Marko Soršak pričakuje, da bo država del tega denarja namenila za izpolnitev obljube o nadgradnji kanalizacije.

LJUBLJANA - Ministri iz vrst Levice Luka Mesec, Asta Vrečko in Simon Maljevac so oddali svoje podpise za vložitev predloga zakona za omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata. Gre za predlog dopolnitve zakona o lokalnih volitvah, ki so ga pripravili v Piratski stranki.

EREVAN - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je srečala z najvišjimi političnimi predstavniki Armenije. V pogovorih je bila podana ocena, da so odnosi med državama dobri, armenski sogovorniki pa so izrazili podporo slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN, so sporočili iz DZ. Vsi sogovorniki so v pogovorih opozorili na razmere v pokrajini Gorski Karabah in Sloveniji izrazili hvaležnost za izvedbo programa psihosocialne rehabilitacije armenskih otrok, ki so bili žrtve konflikta v tej regiji.

LJUBLJANA - Člani komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti zaradi nesklepčnosti niso glasovali o pobudi stranke SDS za izdajo izpisov iz matičnega registra o smrti za žrtve komunističnega nasilja. So pa podprli rešitev, da bi se do pobude opredelili na korespondenčni seji.

LJUBLJANA - Iz nevladne organizacije Alpe Adria Green so sporočili, da je upravno sodišče 23. maja ustavilo izvajanje odločbe o odvzemu 230 rjavih medvedov iz narave v tem letu. Ministrstvu za naravne vire očitajo, da so lovske družine s to odločitvijo seznanili šele tri dni pozneje. Po navedbah ministrstva je bilo v času do izdaje začasne odredbe upravnega sodišča z odstrelom že odvzetih 180 medvedov.

LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije v poročilu za lansko leto kot najbolj problematična področja ponovno izpostavlja integriteto, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij in omejitve poslovanja. Komisija sicer po lastnih ocenah deluje uspešno, a mora postati bolj učinkovita. K temu lahko prispeva novelizacija zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vendar pa se politika ne odziva na pobude komisije po enotni ureditvi instituta nezdružljivosti funkcij.

BRDO PRI KRANJU - Na slovesnosti ob 100-letnici delovanja NIJZ so predstavili najpomembnejše mejnike in dosežke na področju javnega zdravja v Sloveniji. Častna pokroviteljica obletnice, predsednica republike Nataša Pirc Musar se je ob tem zaposlenim na inštitutu zahvalila za njihov prispevek k boljšemu javnemu zdravju.

MARIBOR - Letošnja dobitnica Borštnikovega prstana je prvakinja Drame SNG Maribor Nataša Matjašec Rošker. Osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost ji bodo izročili na zaključni slovesnosti 18. 6.

LJUBLJANA - Revija za literaturo in kulturo Sodobnost je bila ustanovljena pred 90 leti. Obletnico revije so obeležili v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer so tudi podelili letošnje nagrade za najboljšo kratko zgodbo, najboljši esej ter nagrado in priznanje sončnica na rami za spodbujanje veselja do branja.

LJUBLJANA - Nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta starosti, letos prejme Ana Likar za delo Delala je neurja.

LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je po pisanju Dnevnika presodilo, da je bila prekinitev delovnega razmerja nekdanjemu generalnemu direktorju HSE Stojanu Nikoliću nezakonita. HSE mora tako Nikoliću plačati denarno nadomestilo v višini 120.000 evrov.

SREDA, 31. maja

LJUBLJANA - Vlada je v prvem letu delovanja izpolnila glavno obljubo in željo ljudi - ponovno živeti v normalni državi, je ob obletnici dejal premier Robert Golob. Z vodjema koalicijskih SD in Levice Tanjo Fajon in Luko Mescem je izpostavil ukrepanje za boj z draginjo ter na področjih zdravstva, sociale, medijev in gospodarstva. Koalicija med svojimi vrednotami poudarja svobodo in solidarnost. V opoziciji pa ne vidijo rezultatov in menijo, da vlada dela na izključevanju ter odpiranju kulturnih bojev in ideoloških tem.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je izrazil optimizem glede uspeha kandidature Slovenije za nestalni sedež v Varnostnem svetu ZN. Ob prvi obletnici vlade je ocenil, da bodo rezultati dela trenutne vlade pozitivni, ker se je Slovenija vrnila v jedrno Evropo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ponovila, da je glede kandidature previdno optimistična.

LJUBLJANA - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je izdalo odredbo o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, s katero bo država od 1. 7. šest mesecev spremljala cene pridelkov in izdelkov v prehranski verigi. Po navedbah pristojnih gre za poskus obvladovanja naraščajočih cen hrane.

LJUBLJANA - Izteklo se je obdobje, v katerem je bil davek na dodano vrednost na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje za vse uporabnike znižan z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Vlada ukrepa ne namerava podaljšati, kar pomeni, da bodo računi za elektriko in plin od junijskega naprej višji za približno 11 odstotkov.

LJUBLJANA - Na ustanovni seji je zaživelo društvo Platforma sodelovanja, ki mu predseduje poslanec SDS Anže Logar. Ta je poudaril, da je v društvu dobrodošel vsak, ki verjame v kulturo dialoga. Premier Robert Golob meni, da ne gre za neodvisno platformo, saj je Logar eden vidnejših predstavnikov SDS, vsa njegova dejanja pa izražajo politiko te stranke.

LJUBLJANA - Slovenska vojska na Kosovo ne napotuje dodatnih sil, so zatrdili na ministrstvu za obrambo. Potem ko je v ponedeljek na severu Kosova izbruhnilo nasilje med srbskimi protestniki in pripadniki enot tamkajšnje Natove misije Kfor, ki so jih hoteli razgnati, je Nato napovedal, da bo na Kosovo poslal dodatnih 700 vojakov. V silah Kfor na Kosovu trenutno deluje nekaj več kot 90 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki v nemire niso bili neposredno vpleteni.

LJUBLJANA - Vlada je potrdila srednjeročni obrambni program 2023-2028, ki med prednostne naloge uvršča izgradnjo več vojaških zmogljivosti in povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske na misijah v tujini. Program predvideva tudi uveljavljanje kibernetskega prostora kot domene delovanja obrambnega ministrstva, so sporočili iz Ukoma.

LJUBLJANA - Vlada je z mesta generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin razrešila Matjaža Gučka in s 1. 6. imenovala Janeza Posedija za v. d. generalnega direktorja uprave. Za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS je vlada s 6. 6. imenovala Jureta Griljca. Razrešila je dolgoletnega direktorja urada vlade za narodnosti Stanka Baluha in kot v. d. na njegovo mesto imenovala Janeza Doltarja.

LJUBLJANA - Zoran Stančič, nekdanji vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, bo svetovalec predsednice republike Nataše Pirc Musar za evropske zadeve. Sklep o njegovem imenovanju s 1. 6. je bil objavljen v Uradnem listu.

PREVALJE - V Leku so dokončno potrdili, da bodo konec leta zaprli proizvodnjo antibiotikov v tovarni na Prevaljah. S socialnimi partnerji so začeli dogovarjanje glede prihodnosti 220 zaposlenih. Del globalnega operativnega centra bo v Slovenj Gradcu.

LJUBLJANA - V središču Ljubljane so se na shodu petič zbrali upokojenci. Tudi na tokratnem shodu so izrazili zahteve po dvigu pokojnin, ob tem pa pričakovanje, da bo Radiotelevizija Slovenija (RTVS) "ostala pluralna". Nekateri novinarji RTVS so ob tem opozorili, da so bili pred stavbo RTVS deležni groženj nekaterih udeležencev shoda.

LJUBLJANA - Letna stopnja inflacije v Sloveniji je po podatkih statističnega urada maja dosegla 8,4 odstotka, potem ko je bila aprila pri 9,4 odstotka.

ČETRTEK, 1. junija

LJUBLJANA - Za izboljšanje letalske povezljivosti države je najbolj smiselna rešitev ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika skozi javno-zasebno partnerstvo, je ocenila medresorska delovna skupina. Če bi se država za to odločila, bi lahko prevoznik vzletel že poleti 2025, je na predstavitvi študij o letalski povezljivosti Slovenije dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Analizi sta sicer pokazali, da je pri pokoronskem okrevanju letalskega prometa Slovenija najslabša v Evropi.

KIŠINJOV - Premier Robert Golob se je udeležil vrha Evropske politične skupnosti. Ob robu se je sestal z vsemi voditelji držav Zahodnega Balkana, tudi kosovsko predsednico Vjoso Osmani in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. V razpravi na okrogli mizi o energetiki in povezljivosti, ki je potekala v okviru vrha, je poudaril pomen vlaganja v obnovljive vire energije ter izgradnje sodobne energetske infrastrukture.

LJUBLJANA - Usklajene predloge rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema, ki so jih pripravili v Koordinaciji zdravniških organizacij in jih posredovali ministrstvu za zdravje, so z ministrstva poslali zdravstvenim zavodom v širšo razpravo. Med predlogi je med drugim ukrep uskladitve trajanja zdravniških specializacij s povprečnim trajanjem specializacij v EU. V Slovenskem zdravniškem društvu se po besedah predsednika Radka Komadine ukvarjajo z možnostjo, da bi se specializacije skrajšale tudi za največ eno leto.

PORTOROŽ - Minister za finance Klemen Boštjančič je na dnevih zavarovalništva v zvezi z ukinjanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obljubil, da bodo reforme izpeljali tako, da zavarovalnice ne bodo oškodovane. Predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re Marko Jazbec je dejal, da je država pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ubrala napačno pot.

LJUBLJANA - V Sloveniji je z junijem na voljo nova vseslovenska vozovnica, s katero je mogoče za 70 evrov mesečno ali 560 evrov letno uporabljati ves linijski potniški promet v državi z izjemo mestnega. Novost so tudi dnevne, tridnevne in tedenske vozovnice za neomejeno število voženj, vendar prav tako brez mestnega prometa.

LJUBLJANA - Ministrica za kulturo Asta Vrečko po letu dni vlade pod vodstvom premiera Roberta Goloba ocenjuje, da na ministrstvu za kulturo delajo dobro. V izjavi za medije je povedala, da je kultura po letu dni v mnogo boljšem stanju. Eden od ciljev ministrstva je posodobljen kulturni model ter dostopna in za vse vključujoča kultura.

BRUSELJ - Na zasedanju Evropskega parlamenta so prisotni slovenski evroposlanci z izjemo Romane Tomc in Milana Zvera podprli resolucijo, s katero je parlament izrazil zaskrbljenost v zvezi z madžarskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2024 glede na pomanjkljivo spoštovanje prava EU s strani Madžarske. Matjaž Nemec, Milan Brglez in Irena Joveva so podprli resolucijo, enako sta z zadržkom storila Ljudmila Novak in Franc Bogovič, Tomc in Zver pa sta se pridružila šestim kolegom iz vrst EPP, ki so glasovali proti.

OSLO - Slovenija pričakuje, da se bo članicam Nata na julijskem vrhu zavezništva v Vilniusu pridružila tudi Švedska, so po neformalnem srečanju zunanjih ministrov Nata v Oslu, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Samuel Žbogar, sporočili z zunanjega ministrstva.

LJUBLJANA - V središču Ljubljane so se znova zbrali kolesarji. Civilna iniciativa Glas ljudstva vlado ob prvem letu delovanja opozarja, da je zastala pri uresničevanju nekaterih ključnih zavez. Najbolj kritični so do neukrepanja na področju zdravstva, med uresničenimi zavezami pa so izpostavili odpravo škodljivih posledic protikoronske zakonodaje. Vlada očitke zavrača in poudarja, da so se najprej spoprijeli s posledicami epidemije in pripravo ukrepov za blaženje draginje, zdaj pa njihova prioriteta ostaja reševanje zdravstva.