Tedenski pregled - svet od 26. 5. do 1. 6.

Ljubljana, 2. junija - Turški predsednik Recep Tayyip bo po zmagi v drugem krogu volitev na položaju ostal še pet let. Znova je bilo nemirno na severu Kosova, Rusija pa je dnevno izvajala zračne napade na ukrajinska mesta. ZDA so se z zvišanjem meje javnega dolga izognile plačilni nesposobnosti, inflacija v območju evra pa je še naprej padala.

PETEK, 26. maja

KIJEV - Ruske sile so izvedle nov val zračnih napadov na Kijev, ruska raketa je zadela tudi kliniko v mestu Dnipro, pri čemer sta bili dve osebi ubiti, 30 pa ranjenih. V naslednjih dneh je sledilo še več podobnih napadov na Kijev. V napadu 1. 6. so umrle tri osebe.

BEOGRAD - Potekal je shod vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića. Na njem se je zbralo več deset tisoč Vučićevih podpornikov, številni javni uslužbenci naj bi bili v to prisiljeni. Vučić je 27. 5. odstopil z vrha stranke, na položaju ga je nasledil Miloš Vučević, ki je dejal, da se politika SNS ne bo spremenila.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je 25. 5. na položaj načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA imenoval generala zračnih sil Charlesa Browna, ki bo po potrditvi v senatu na položaju zamenjal generala Marka Milleyja.

SAN JOSE - Podjetje Neuralink Elona Muska je 25. 5. sporočilo, da je dobilo dovoljenje ameriških regulatorjev za testiranje svojih možganskih vsadkov na ljudeh. Cilj je človeškim možganom s pomočjo vsadka omogočiti neposredno komunikacijo z računalniki in drugimi napravami.

SOBOTA, 27. maja

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden in predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy sta dosegla dogovor o zvišanju zgornje dovoljene meje javnega dolga in proračunu. Predstavniški dom je sporazum potrdil 31. 5., senat 1. 6. ZDA so se s tem izognile plačilni nesposobnosti.

KIJEV - Ukrajina je pripravljena začeti dolgo pričakovano protiofenzivo, je dejal sekretar ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksij Danilov, ki datuma začetka protiofenzive ni navedel.

BEOGRAD - Potekal je že četrti shod proti nasilju, h kateremu so tako kot k predhodnim v luči smrtonosnih napadov v začetku meseca pozvale srbske nevladne organizacije in proevropska opozicija.

NEDELJA, 28. maja

ANKARA - V drugem krogu predsedniških volitev v Turčiji je aktualni predsednik Recep Tayyip Erdogan z 52 odstotki glasov premagal kandidata združene opozicije Kemala Kilicdarogluja ter si zagotovil še tretji predsedniški mandat.

MADRID - Na regionalnih in lokalnih volitvah v Španiji so vladajoči socialisti doživeli poraz, slavila je konservativna Ljudska stranka, ki bo v večini regij morala oblikovati koalicijo s skrajno desno stranko Vox. Zaradi slabega rezultata je socialistični premier Pedro Sanchez za 23. 7. razpisal predčasne parlamentarne volitve.

MILANO - V nesreči jadrnice na jezeru Maggiore, ki se je v močnem neurju prevrnila, so umrli štirje ljudje. Večina potnikov je bila izraelskih in italijanskih tajnih agentov.

PONEDELJEK, 29. maja

PRIŠTINA - Na severu Kosova so izbruhnili spopadi, potem ko se je več sto Srbov zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku in zahtevalo umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov teh občin, etničnih Albancev. V spopadih je bilo ranjenih 30 pripadnikov misije Kfor in 53 Srbov. Zveza Nato je 30. 5. napovedala, da bo na Kosovo poslala dodatne sile.

KAMPALA - Ugandski predsednik Yoweri Museveni je podpisal novo zakonodajo glede oseb LGBTQ, ki med drugim posameznikom prepoveduje, da se identificirajo kot osebe LGBTQ, za kršitve pa so predvidene ene najvišjih kazni na svetu.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je podpisal sporni zakon o ustanovitvi preiskovalne komisije o morebitnem ruskem vplivu na Poljskem. Kritiki vladi očitajo, da želi z zakonom želi predvsem diskreditirati vodjo opozicije Donalda Tuska.

KARTUM - V Sudanu sta se tik pred iztekom veljavnosti pogosto kršenega sedemdnevnega premirja sprti strani dogovorili o podaljšanju premirja za pet dni. 31. 5. pa je sudanska vojska prekinila sodelovanje na pogovorih o prekinitvi ognja in nasprotno stran obtožila nespoštovanja zavez.

TOREK, 30. maja

MOSKVA - Moskva je bila tarča napada brezpilotnih letalnikov, ki so povzročili manjšo škodo na objektih. Rusija je napad označila za terorističnega in zanj obtožila Ukrajino

PEKING - Možnosti, da je novi koronavirus ušel iz laboratorija, ne gre izključiti, je dejal George Gao, nekdanji vodja kitajskega centra za nadzor nalezljivih bolezni, ki je igral pomembno vlogo pri odzivanju na pandemijo covida-19 in iskanju njegovih izvorov.

SREDA, 31. maja

BRATISLAVA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila novo gospodarsko pobudo za Zahodni Balkan, s katero želijo regijo približati EU. Zagotovila naj bi boljši dostop držav do enotnega trga, poglobitev regionalnega gospodarskega sodelovanja in povečanje predpristopne pomoči.

HAAG - Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča je izrekel 15-letni zaporni kazni nekdanjima vodji in namestniku srbske službe državne varnosti Jovici Stanišiću in Franku Simatoviću zaradi vojnih zločinov v BiH. Postopek je bil z 20 leti najdaljši v zgodovini haaškega sodišča.

RIGA - Latvijski parlament je za novega predsednika države izvolil dosedanjega zunanjega ministra Edgarsa Rinkevičsa. Sedanji predsednik Egils Levits se ni potegoval za drugi mandat.

BERLIN - Rusija mora zapreti štiri od petih konzulatov v Nemčiji. Nemško zunanje ministrstvo je pojasnilo, da gre za povračilni ukrep, potem ko je Moskva aprila uvedla zgornjo mejo števila zaposlenih, ki jih ima Nemčija lahko na svojih veleposlaništvih in drugih ustanovah v Rusiji.

ČETRTEK, 1. junija

KIŠINJOV - Moldavija je le 20 kilometrov od ukrajinske meje gostila vrh Evropske politične skupnosti. Skoraj 50 evropskih voditeljev je na njem zagotovilo nadaljnjo podporo Ukrajini, pa tudi podporo evropski poti Moldavije.

OSLO - Ukrajini je treba po koncu ruske agresije zagotoviti varnostna jamstva, je po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov zveze Nato povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Nujnost varnostnih zagotovil za Ukrajino je 31. 5. izpostavil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

STOCKHOLM - Na Švedskem je začel veljati nov protiteroristični zakon, kar naj bi bil odločilen korak na poti te države v zvezo Nato. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je sporočil, da je Švedska s tem izpolnila svoje zaveze, ki jih je kot pogoj določila Turčija.

KIŠINJOV - EU, Nemčija in Francija so od kosovskih oblasti zahtevale, da v večinsko srbskih občinah izvedejo nove volitve, je po srečanju s predsednikoma Srbije in Kosova Aleksandrom Vučićem in Vjoso Osmani sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

BRUSELJ - Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri je izrazil zaskrbljenost v zvezi z madžarskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2024 glede na pomanjkljivo spoštovanje prava EU s strani Madžarske. Svet EU je parlament pozval, naj poišče ustrezno rešitev.

LUXEMBOURG - Območje z evrom je po podatkih Eurostata maja na letni ravni zabeležilo 6,1-odstotno inflacijo. Ta se je znižala, a je po oceni predsednice Evropske centralne banke Christine Lagarde še vedno previsoka, zato bo ECB še naprej zviševala obrestne mere, a bolj postopno.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je z aklamacijo potrdila veleposlanika Trinidada in Tobaga Dennisa Francisa na položaj predsednika 78. zasedanja Generalne skupščine ZN. Septembra bo nasledil Madžara Csabo Korosija.

BRUSELJ - EU je pristopila h konvenciji o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, znani kot istanbulska konvencija, ki jo je švedsko predsedstvo Sveta EU označilo za najbolj napredno konvencijo o boju proti nasilju nad ženskami.

BRUSELJ - V celoti se je začel uporabljati evropski enotni patentni sistem, v katerem od začetka sodeluje 17 članic. Sistem naj bi olajšal in okrepil zaščito intelektualne lastnine.