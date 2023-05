Telekom Slovenije in ZDUS poudarjata dobre izkušnje starostnikov z e-oskrbo

Ljubljana, 25. maja - Telekom Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) sta na današnji novinarski konferenci poudarila dobre izkušnje starostnikov z e-oskrbo. Pojasnili so, da si prizadevajo za zagotovitev dodatnih sredstev za širitev oskrbe, saj trenutno na to storitev čaka okoli 2000 upravičencev, projekt pa je trenutno financiran le do 30. septembra.