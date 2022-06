V kratkem sestanek med pristojnima ministrstvoma in ZZZS o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 16. junija - Po opozorilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da bo zakon o dolgotrajni oskrbi nemogoče uveljaviti v predvidenem roku, se bodo na to temo na usklajevalnem sestanku v kratkem sestali predstavniki zavoda ter pristojnih ministrstev za zdravje in za delo, so za STA sporočili z ministrstva za zdravje.