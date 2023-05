Na Malti zasegli več kot 270 kilogramov v Slovenijo namenjenega kokaina

Valletta, 25. maja - Malteške oblasti so v pristanišču Freeport na vzhodu države prestregle pošiljko banan iz Ekvadorja, namenjeno v koprsko pristanišče, v kateri so našli več kot 270 kilogramov kokaina. Vrednost zasežene droge bi na črnem trgu lahko dosegla do 50 milijonov evrov, poroča malteški časnik Malta Today.