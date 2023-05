Europol prijel 37 domnevnih članov nasilne hudodelske združbe z Zahodnega Balkana

Haag, 25. maja - V mednarodni operaciji pod vodstvom Europola so prijeli 37 domnevnih članov zelo nasilne hudodelske združbe z Zahodnega Balkana, ki se ukvarja predvsem s tihotapljenjem mamil in strelnega orožja. 15 od 37 osumljencev so prijeli v sredinih racijah v Sloveniji, BiH, na Hrvaškem, Nizozemskem, v Italiji, Belgiji in Nemčiji, je danes sporočil Europol.