V Srbiji razbili največji mamilarski kartel na Balkanu

Beograd, 11. maja - V Srbiji so danes razbili največjo kriminalno združbo za trgovino z mamili na Balkanu, je sporočil načelnik uprave srbske kriminalistične policije Ninoslav Cmolić. Prijeli so 13 ljudi, dva organizatorja tega balkanskega mamilarskega kartela in enajst vodij njegovih neodvisnih celic, je povedal na izredni novinarski konferenci v Beogradu.