Na osrednjem dogodku tedna gozdov izpostavili pomen digitalizacije za gozdarstvo

Maribor, 25. maja - Na Mariborskem Pohorju je danes potekal osrednji dogodek ob letošnjem tednu gozdov. V ospredju dogodka so bile spremembe, ki jih v gozdarstvo in upravljanje z gozdovi prinaša digitalizacija. Poudarek pa je bil tudi na bukvi kot najbolj primerni drevesni vrsti za vzpostavitev odpornih pohorskih gozdov, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.