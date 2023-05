Ob začetku tedna gozdov opozorili na ključno vlogo gozdov pri doseganju podnebne nevtralnosti države

Ljubljana, 22. maja - Ob začetku tedna gozdov, katerega namen je utrjevanje pomena gozdov v širši javnosti, so predstavniki stroke in ministrstev opozorili na pomembne izzive, ki v luči podnebnih sprememb čakajo gozdove v prihodnosti. Med drugim so izpostavili, da bodo imeli gozdovi ključno vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2050.